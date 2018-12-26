لمن ستكون منبج بعد سحب القوات الأمريكية؟

مع صدور القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا، تَوالت المواقف السياسية والتحركات الميدانية الساعية لإعادة ضبط المعادلة التي ستحكم الواقع الميداني الجديد،

فأمام انتقال أنقرة إلى السرعة النهائية في وتيرة تنفيذ وعيدها بملاحقة الوحدات الكردية إلى ما وراء الضفة الشرقية لنهر الفرات مستعينة بقوات المعارضة السورية، يتقدم الجيش السوري لتعزيز مواقعه ببلدة المعرة في ريف منبج، تحرك استبقته دعوة في ذات الاتجاه من قوات سوريا الديمقراطية إلى كل من موسكو ودمشق للتنسيق من أجل ملء الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأميركية.

فهل تتحول المدينة إلى ساحة صدام بين قوات مدعومة من تركيا وأخرى من روسيا؟ وهل تفسح القوات الأمريكية المجال لأي تنسيق بين الوحدات الكردية والقوات الحكومية في منبج؟ وما خيارات أنقرة في التعامل مع الانسحاب الأمريكي المرتقب؟