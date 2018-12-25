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كيف ستنعكس موازنة إيران على سياستها؟

أخبار العالم

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قبل أشهر وبعد توقيع الرئيس الأمريكي لقراره بفرض حزمة عقوبات على إيران خرجت قيادة البلاد لطمأنة الشعب والتأكيد أن مصير غطرسة واشنطن سيكون الفشل في إخضاع الإيرانيين الماضين في نهجهم

اليوم يعود الرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يقدم مشروع ميزانية العام المالي القادم، ليكشف عن تقليصات كبيرة في تمويل العديد من القطاعات وعلى رأسها مخصصات وزارة الدفاع والحرس الثوري والباسيج، تخفيضات أقر روحاني هذه المرة أنها نتيجة ما وصفه بظلم العقوبات الأمريكية التي أحدثت حسبه تأثيرا عمليا ونفسيا عميقا في اقتصاد البلاد ومعيشة العباد.
فما دلالات التخفيضات التي تشهدها الميزانية الإيرانية؟ وهل يقر البرلمان والشارع تقليصات روحاني؟ وما مدى انعكاس تمويل القطاع الدفاعي على دور إيران الاقليمي؟

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