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خبير عسكري: الانسحاب الأميركي من سوريا توريط لتركيا!

أخبار العالم

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انسحاب أم إعادة انتشار؟ كيف تتعامل تركيا مع الانسحاب الأمريكي من سوريا ولماذا أجلت عملياتها في شرق الفرات؟ ما مدى صحة الحديث عن صفقة تركية أمريكية في إطار تداعيات قتل خاشقجي؟

هل قيام كيان كردي في سوريا على غرار كردستان العراق ممكن؟ عن هذه الاسئلة وغيرها يجيب الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية (راسام) العقيد الركن المتقاعد حاتم الفلاحي. المزيد في الفيديو:

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