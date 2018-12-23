تراشق أردوغان ونتنياهو... ما سر التصعيد؟

في تراشق كلامي غير مسبوق بين الجانبين، تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الاسرئيلي بنيامين نتانياهو اتهامات وانتقادات حادة، حيث اتهم الرئيس التركي تل أبيب بمارسة إرهاب الدولة وقتل الأطفال مؤكدا على ضرورة معاقبة إسرائيل على جرائمها، ليأتي الرد الإسرائيلي سريعا على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي وصف أردوغان بالطاغية متهما إياه بقصف القرى الكردية وسجن الصحفيين ومساعدة إيران على الإفلات من العقاب. فما سبب هذه الانتقادات المتبادلة في هذا التوقيت؟ وهل يتعلق الأمر بتراشق كلامي عابر أم بداية تصعيد سياسي؟ وما نصيب التحولات الإقليمية في هذا السجال؟