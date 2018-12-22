اليمن.. من يقف وراء خرق الهدنة بالحيدية؟

وصل رئيس لجنة المراقبة الأممية "باتريك كامرت" إلى عدن لعقد مباحثات مع مسؤولين يمنيين بشأن مهمة وفق إطلاق النار في الحديدة، ليتجه بعدها إلى صنعاء لعقد لقاءات بهذا الصدد، تمهيدا لبدء مهماته الأممية في الحديدة.. على مسامع كامرت أو تكاد كانت لعلعة الرصاص تتردد بين حين وآخر.. إذ تدافع طرفا الأزمة اليمنية المسؤولية عن أربع عشرة مرة خُرق فيها وقف إطلاق النار الموقّعُ مؤخرا بمدينة رامبو السويدية، في الحديدة ومحيطها.

ووقفُ إطلاقِ النارِ هذا يبدأ بفترة تنفيذ أولية لأربعين يوما تُوقَفُ فيها أعمال القتال وتُدخَلُ المساعداتُ الإنسانيةُ إلى مستحقيها، وتُخَفّفُ حدةُ الصراعِ خاصةً في المناطقِ الأكثرِ تضررا.. فهل يتجاوز طرفا أزمة اليمن اختبار وقف إطلاق النار؟ ومن خرقه بالفعل؟