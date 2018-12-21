السيناتور زياد سبسبي يكشف طبيعة التحرك الروسي بعد قرار ترامب سحب قواته من سوريا
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لاستجلاء الغموض الذي ساد المشهد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا يقدم ضيوف برنامج "بانوراما" تقديراتهم حول كيفية ملأ الفراغات في سوريا..
لاستجلاء الغموض الذي ساد المشهد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا يقدم ضيوف برنامج "بانوراما" تقديراتهم حول كيفية ملأ الفراغات في سوريا ونوعية التحركات القادمة بين كل من روسيا وتركيا والأكراد.
ضيوف الحلقة: د. زياد سبسبي، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي في الأستوديو ود. حسن منيمنة، الأستاذ في معهد واشنطن للدراسات من واشنطن.
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