من يقف وراء احتجاجات السودان؟

وسط انقطاعات في وسائل الاتصال، تتحدث آخر أنباء عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرح المئات في احتجاجات آخذة في الاتساع في أنحاء متفرقة من السودان..

من القضارف إلى عطبرة وصولا إلى الخرطوم، تتنقل المطالب بين كبح الغلاء ووقف التضخم ومحاربة الفساد وإسقاط النظام وصولا إلى أعمال نهب وحرق للمرافق العامة ورموز الحكم..

وفيما تنبري السلطات لمواجهة مظاهر الشغب بتعزيزات أمنية وحالات طوارئ، يخرج المتحدث باسم الحكومة ليقول إن مندسين يستغلون الوضع لتحقيق أغراض سياسية وحرف المظاهرات عن مسارها نحو التخريب، مستدلا في ذلك بما ظهر من منشورات..

تطورات تزامنت مع عودة زعيم المعارضة الصادق المهدي إلى السودان ودعوته أمام آلاف من مؤيديه لانتقال ديمقراطي في تقاطع مع مطالبة حزب المؤتمر السوداني برحيل النظام وتشكيل حكومة تصريف أعمال...

كيف ستتطور احتجاجات السودان؟ وكيف ستتعامل معها المعارضة بعد عودة زعيمها؟