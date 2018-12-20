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ماذا ينتظر المهاجرين في بريطانيا بعد مئة يوم؟

أخبار العالم

ماذا ينتظر المهاجرين في بريطانيا بعد مئة يوم؟
RT
ماذا ينتظر المهاجرين في بريطانيا بعد مئة يوم؟
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100 يوم تفصل بريطانيا عن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في ظل انقسامات سياسية وشعبية بين المطالبين بالاستجابة لنتيجة الاستفتاء الشعبي والداعين لإجراء استفتاء شعبي جديد لحسم الجدل

100 يوم تفصل بريطانيا عن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في ظل انقسامات سياسية وشعبية بين المطالبين بالاستجابة لنتيجة الاستفتاء الشعبي والداعين لإجراء استفتاء شعبي جديد لحسم الجدل حول القرار النهائي بشأن طبيعة هذا الانسحاب سواء باتفاق أو من دون اتفاق..

لمناقشة الموضوع نستضيف المحلل السياسي والصحفي الدائم في البرلمان البريطاني روبرت جنكينز.

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