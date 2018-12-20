انسحاب واشنطن من سوريا.. ماذا سيتغير؟

حوار الليلة حول تداعيات القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من سوريا ووقف الضربات الجوية على تنظيم داعش..

ففي سلسلة تغريدات، دافع ترامب عن خطوته مؤكدا أن الوقت قد حان للرحيل وأن على الدول الأخرى في المنطقة أن تتحمل المسؤوليات.. فما الذي يمكن أن يتغير في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي في ظل التشكيك في فاعلية ونوايا واشنطن هناك؟ ما هو موقف التحالف الدولي الذي يضم نحو ستين دولة إزاء الحرب على الإرهاب بعد هذا القرار؟ وما الذي ينتظر شرق الفرات بعد إعلان أنقرة عن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية؟