من معهد اللاهوت إلى العرش السوفيتي. تفاصيل خطة ستالين العبقرية في الوصول إلى السلطة

متى وكيف بدأ الصراع على السلطة في أول دولة بروليتارية في العالم؟ لماذا لم يحدد لينين خلفا له وهو على فراش الموت؟

كيف استطاع ستالين الأقل حظا في وراثة السلطة بين رفاق لينين من الأعضاء الحزبيين في التغلب على الجميع في نهاية المطاف وخصوصا على مؤسس وقائد الجيش الأحمر "صاحب الإرادة الحديدية" ليف تروتسكي الذي يعود له الفضل الأكبر في الانتصار على الجيش الأبيض في الحرب الأهلية؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من البرنامج.