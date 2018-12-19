 
مباشر
رحلة في الذاكرة

من معهد اللاهوت إلى العرش السوفيتي. تفاصيل خطة ستالين العبقرية في الوصول إلى السلطة

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7v1

متى وكيف بدأ الصراع على السلطة في أول دولة بروليتارية في العالم؟ لماذا لم يحدد لينين خلفا له وهو على فراش الموت؟

كيف استطاع ستالين الأقل حظا في وراثة السلطة بين رفاق لينين من الأعضاء الحزبيين في التغلب على الجميع في نهاية المطاف وخصوصا على مؤسس وقائد الجيش الأحمر "صاحب الإرادة الحديدية" ليف تروتسكي الذي يعود له الفضل الأكبر في الانتصار على الجيش الأبيض في الحرب الأهلية؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من البرنامج.    

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المرأة الروسية.. جمال لم يمنعها من كتابة التاريخ بكفاحها