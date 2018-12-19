العراق.. صراع إيراني أمريكي جديد؟

الخارجية الأمريكية تتهم طهران بعدم احترام سيادة العراق في تعليقها على مغادرة السفير الإيراني حفلا في بغداد خلال وقفة صمت أمام ضحايا الحرب على الإرهاب...

حادثة عابرة تعيد صراع النفوذ في العراق إلى واجهة السجال.. الخارجية الأمريكية تتهم طهران بعدم احترام سيادة العراق في تعليقها على مغادرة السفير الإيراني حفلا في بغداد خلال وقفة صمت أمام ضحايا الحرب على الإرهاب.

طهران تسارع لنفي حيثيات الواقعة وتقول إن سفيرها رأى في وقوف الحضور إيذانا بالرحيل لكن ذلك لم يوقف سجالا قديما حول دور كل من طهران وواشنطن في المشهد السياسي في بغداد..

مستشهدين بالتجاذب على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع الذي لا يزال متواصلا حتى الآن ونصيب التدخلات الخارجية في حسم التعيينات..

فهل يواجه العراق صراعا إيرانيا امريكيا؟ وفي أي طريق ستسير الحكومة العراقية الجديدة في انتقالها من الحرب على الإرهاب إلى إعادة الإعمار؟