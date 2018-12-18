السفير الروسي في سوريا: دولة الإمارات ستفتح سفارة لها في دمشق قريباً

يكشف السفير الروسي المعتمد لدى دمشق ألكسندر يفيموف حصرياً لبرنامج "بانوراما" عن خطط وتقديرات موسكو بشأن الملف السوري بما فيه الإصلاحات الدستورية..

بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى الاتفاق بين روسيا وتركيا وإيران وبين المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا حول اللجنة الدستورية، يكشف السفير الروسي المعتمد لدى دمشق ألكسندر يفيموف حصرياً لبرنامج "بانوراما" عن خطط وتقديرات موسكو بشأن الملف السوري بما فيه الإصلاحات الدستورية والعملية العسكرية التركية المحتملة شرق الفرات والتوجهات الخليجية نحو الحكومة السورية.

ضيف الحلقة: ألكسندر يفيموف، السفير الروسي المعتمد في سوريا.