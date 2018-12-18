تقارب كويتي قطري على حساب السعودية؟

احتفاء باليوم الوطني لدولة قطر في سفارتها بالكويت، أشاد وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بقوة العلاقات مع الدوحة التي رأى في إنجازاتها وطفراتها مَحط إعجاب الجميع..

موقف تزامن مع حديث عن خلافات في وجهات النظر بين الكويت والرياض بشأن حقلي "الخفجي" و"الوفرة" النفطيين في مقابل انفتاح كويتي على إيران عكسه برأي البعض استقبال أمير الكويت للسفير الإيراني الجديد الذي قدم أوراق اعتماده بعد طرد سلفه فيما يعرف بخلية العبدلي.. تطورات استبقها تحول الأنباء عن بناء قاعدة عسكرية بريطانية في الكويت إلى مادة للجدل في وسائل الإعلام المحلية التي ربطت الأمر بمخاوف كويتية من النفوذ السعودي. فما نصيب الصدفة والمضاربات الإعلامية في هذه التطورات؟ وهل تكفي آداب اللغة الدبلوماسية وسياسة الحياد في تفسير المواقف الكويتية؟ أم أن الكويت تنأى فعلا عن السعودية نحو خصوم المملكة؟