 
مباشر
عاجل
البيت الأبيض: ترامب قال لأردوغان فقط إنه سينظر في احتمال ترحيل غولن
استوديو بيروت

مشاركة سورية في القمة العربية؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7oe

يستعد لبنان لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الشهر المقبل في ظل أزمات داخلية وخلافات عربية.

ما هو المتوقع من قمة بيروت وما هي النتائج التي يتنظرها لبنان لمساندته في تخطي تلك الأزمات؟
وكيف سيتعاطى مع دعوة سوريا للمشاركة بعد توصية البرلمان العربي بعودتها للعمل العربي المشترك؟
وهل ستتمكن التنمية من جمع ما فرقته السياسة؟
هذه المحاور وغيرها نناقشها في حلقة الليلة من استوديو بيروت مع النائب في البرلمان اللبناني عن تكتل لبنان القوي نقولا صحناوي.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..كلمة بوتين في وزارة الدفاع الروسية