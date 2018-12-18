مشاركة سورية في القمة العربية؟

يستعد لبنان لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الشهر المقبل في ظل أزمات داخلية وخلافات عربية.

ما هو المتوقع من قمة بيروت وما هي النتائج التي يتنظرها لبنان لمساندته في تخطي تلك الأزمات؟

وكيف سيتعاطى مع دعوة سوريا للمشاركة بعد توصية البرلمان العربي بعودتها للعمل العربي المشترك؟

وهل ستتمكن التنمية من جمع ما فرقته السياسة؟

هذه المحاور وغيرها نناقشها في حلقة الليلة من استوديو بيروت مع النائب في البرلمان اللبناني عن تكتل لبنان القوي نقولا صحناوي.