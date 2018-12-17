ماذا حققت " ثورة الياسمين" في تونس؟

في ذكراها الثامنة تعود الثورة التونسية لتساءل التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ ترك الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي سدة الحكم..

في ذكراها الثامنة تعود الثورة التونسية لتساءل التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ ترك الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي سدة الحكم استجابة لمطالب جموع المواطنين الغاضبين والمطالبين بالحرية والكرامة.

مطالب ما زالت موضع جدل بين أوساط التونسيين الذين يؤمن جانب منهم بتحقيق بعضها ومضي قطار الاصلاح في مسار التحول الديمقراطي بما يفرضه ذلك من تضحيات وتحديات حتمتها الأوضاع الراهنة.

فيما يستنكر البعض كلفة التحول الباهظة على المستوى السياسي بعد بروز خلافات غير مسبوقة بين رموز السلطة والأحزاب وتراجع الوضع الأمني وما خلفه من تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي.

فما الذي تحقق للتونسيين حتى الآن؟ وهل تتناسب الكلفة السياسية والاقتصادية مع مطامح التحول الديمقراطي؟