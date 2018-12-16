هل منطقة الخليج كانت على شفا حرب؟

في تصريح لافت لوزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل كشف عن حرب كانت على وشك الاندلاع في الشرق الأوسط كتصعيد من دول المقاطعة ضد قطر...

تصريحات غابرييل وإن جاءت لتؤكد مخاوف قطر السابقة حول حصول تدخل عسكري على أراضيها فقد قوبلت من قبل أبوظبي بالرفض والتكذيب.

في سياق موازي جاءت تصريحات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لتؤكد أن الحوار يبقى السبيل الأوحد لحلحلة الأزمة ليأتي الرد من البحرين باستنكار دعوة أمير قطر للحوار بينما غاب عن قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في الرياض.

بالتفاصيل نبحث اليوم مسارات الأزمة الخليجية بين احتمالات التصعيد وفرص الحوار