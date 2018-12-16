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هدنة الحديدة..بين التصعيد وتبادل الاتهام

أخبار العالم العربي

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في أول تحد يواجه تفاهمات التهدئة ووقف إطلاق النار الذي توصل إليه أطراف الصراع اليمني في ستوكهولم، شهدت مناطق مختلفة من محافظة الحديدة غارات جوية واشتباكات عنيفة للمرة الثانية منذ تفاهمات السويد.
تطورات ميدانية تزامنت مع ترحيب الجانبان برسالة من المبعوث الأممي تحدد موعد بدء العمل باتفاق وقف العمليات العسكرية الذي يبدأ منتصف الأسبوع وهو ما سيفرض على الجانبين سحب قواتهما إلى مواقع في أطراف المحافظة وتمكينَ السلطات المحلية من إدارة المدينة وميناءها بحضور مراقبين دوليين وإشراف من الأمم المتحدة.

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