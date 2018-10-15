تحقيق سعودي فكيف تتطور قضية خاشقجي؟

السعودية تعلن عن فتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي مع بداية عمليات التفتيش في قنصليتها في اسطنبول.

تطور جاء بعد يوم من تصعيد لافت في لهجة الرياض التي هددت بإجراءات أشد في ردها الضمني على وعيد ترامب بعقاب شديد في حال ثبوت ضلوعها في هذه القضية. وعلى وقع تتابع في التصريحات العربية المتضامنة مع المملكة، يعود ترامب هذه المرة ليتحدث عن فرضية تورط قتلة مارقين ويؤكد أن الملك السعودي نفى له علمه بملابسات الاختفاء. فكيف سيسير التحقيق السعودي الداخلي في ظل المواقف الغربية؟ هل سيقطع الطريق أمام محاولات التدخل الخارجي؟ وما الذي سيعود به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من زيارته للرياض؟