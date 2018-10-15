ضابط السي اي ايه يكشف عن كبش الفداء في اختفاء خاشقجي!

رجح الباحث السعودي فهد السعوي، احتمال مسؤولية طرف ثالث في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

فيما يكشف جاك رايس المحامي الجنائي والضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية سي اي ايه عن هوية الذين سيحملون مسؤولية تصفية خاشقجي. ويؤكد وهبي بايصان استاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون التركية ان الرئيس رجب طيب أروغان سيكشف عن نتائج التحقيق كاملة. المزيد في الفيديو.