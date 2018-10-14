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سوريا.. ما سر صمود داعش في هجين؟

أخبار العالم العربي

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حملة قوات سوريا الديمقراطية تحت إسناد التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش في هجين السورية تدخل شهرها الثاني دون تحقيق اي اختراق ميداني.. وعلى عكس ما روج له في بداية العملية، تتحدث التقارير الواردة الآن من هناك عن انتقال التنظيم من الدفاع نحو الهجوم وتَكبُّد الطرفين خسائرَ في العتاد و الأرواح.. السلطات السورية دخلت على خط المواجهة باتهام قوات التحالف الدولي باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا هناك والتسبب بسقوط قتلى جرحى في صفوف المدنيين.. فما تفسير هذه المرواحة الميدانية بمنطقة بحجم هجين بعد أكثر من شهر من القتال؟ وكيف سيجري التعاطي مع الاتهامات الموجهة للتحالف الدولي باستخدام الاسلحة المحرمة دوليا في هذه العملية؟

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