خاشقجي.. ما وراء "تهديد" ترامب للسعودية؟

قضية الصحفي جمال خاشقجي تتفاعل يوميا وتطرأ عليها تطورات جديدة وهامة، آخرها توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقوبات شديدة ضد السعودية في حالة ضلوعها في اختفائه، رافضا في المقابل أن يكون ذلك على حساب فرص العمل في بلاده.. وفيما يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول تعليق له عن خطورة بالغة في المعلومات الأولية بهذا الشأن، يدعو وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الرياض لفتح قنصليتها للتفتيش ويقول إنها لم تبد أي تعاون حتى الآن.. فما دلالات هذه التصريحات في هذه المرحلة الحرجة من التحقيقات؟ ما نصيب الجناية والسياسة في مواقف عواصم القرار؟ وأين تقف الرياض في مواجهة أي تطورات؟