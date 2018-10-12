باحث روسي يفاجئ بكشف صيغة تنقذ السعودية من ويلات قضية خاشقجي

تزداد قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قرائنَ وتفاصيل وروايات. الغيوم تتلبد في سماء علاقات المملكة السعودية مع تركيا والولايات المتحدة، ولكن هناك من يقترح الحلول.

ضيوف الحلقة: د. سعيد غافورف، الباحث الاقتصادي والسياسي، رئيس تحرير موقع pravda.ru، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في موسكو ود. داوود خير الله، أستاذ القانون والمحاضر في جامعة جورج تاون في واشنطن.