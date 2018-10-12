باحث روسي يفاجئ بكشف صيغة تنقذ السعودية من ويلات قضية خاشقجي
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تزداد قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قرائنَ وتفاصيل وروايات. الغيوم تتلبد في سماء علاقات المملكة السعودية مع تركيا والولايات المتحدة، ولكن هناك من يقترح الحلول.
ضيوف الحلقة: د. سعيد غافورف، الباحث الاقتصادي والسياسي، رئيس تحرير موقع pravda.ru، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في موسكو ود. داوود خير الله، أستاذ القانون والمحاضر في جامعة جورج تاون في واشنطن.
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