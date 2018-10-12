أزمة بين السعودية وأمريكا بسبب خاشقجي؟

مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية يعود إلى الواجهة مدفوعا بتطورات قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

ففي الوقت الذي يرفض فيه الرئيس دونالد ترامب وقف الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، يدعو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر إلى فرضِ عقوباتٍ على الرياض على أعلى مستويات الحكومة في حال ثبوث تورطها في قضية الاختفاء، فيما يعكف أعضاءٌ آخرون على تفعيلِ قانون ماغنيتسكي في معرِضِ دفعهم بهذا الاتجاه.. وفي غضون ذلك، تعلن شركاتٌ أمريكية عن مقاطعتها مؤتمر دافوس في الصحراء بعد إعلان مجموعة "فيرجن غروب" البريطانية عن تعليق محادثاتها مع صندوق الاستثمارات السعودي.. ففي أي اتجاه ستسير العلاقات الأمريكية السعودية في ظل هذه التطورات ؟ هل ستصمد النَزعة التجارية للرئيس دونالد ترامب أمام توجهات أجنحة الحكم الأخرى؟ وما مدى واقعيةِ الحديث عن فرضيةِ تحول قضية اختفاء خاشقجي إلى مادة للابتزازات الأمريكية؟