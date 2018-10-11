هل ينفصل جنوب اليمن خلال ساعات؟

قضية انفصال جنوب اليمن تعود إلى الواجهة في ظل جمود سياسي ومرواحة ميدانية على جبهات القتال.

المجلس الانتقالي يتحدث بعد اجتماع استثنائي عن استعراض نتائج لقاءاته مع المسؤولين الأمميين وسفراء الدول الكبرى ويقرر البقاء في انعقاد دائم لمتابعة ما وصفه بمستجدات الأوضاع.. تصريحات جاءت قبل ثلاثة أيام من الذكرى الخامسة والخمسين لما يسمى بثورة الرابع عشر من أكتوبر التي رأى فيها المجلس استلهاما للقيم الوطنية والتحررية، داعيا أنصاره للخروج والثورة لاستعادة مؤسساتهم من أيدي من وصفهم بالفاسدين.. هل بات الوضع مواتيا فعلا لإعلان الانفصال بعد أن أنهكت الحرب أطراف الصراع؟ وكيف ستتعامل القوى الإقليمية والدولية مع هذه التطورات؟