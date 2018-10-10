طرف ثالث في قضية اختفاء خاشقجي؟

فرضية الطرف الثالث تدخل على خط قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لتزيد من السجال المتصاعد أصلا في وسائل الإعلام ودوائر السياسة. ومن الدولة العميقة إلى الدول الغريمة وصولا إلى الولايات المتحدة، يتم الحديث عن سيناريوهات مختلفة في تفسير لغز الاختفاء المثير.. فرضية الطرف الثالث تحدث عنها مستشار حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي قبل أن تتطور على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية.. فما الذي يدفع للاعتقاد بوجود طرف ثالث؟ ما هي السيناريوهات المحتملة في هذه الحالة؟ وما مدى تطابق كل ذلك مع آخر التصريحات والتسريبات؟