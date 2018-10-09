خاشقجي.. ما سر اختفائه؟

على وقع الأنباء المتضاربة والتصريحات الغامضة، تواصل قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي تنقلها بين الروايات في مشهد شبيه بأفلام البوليس المثيرة..

وفي آخر التطورات، تعلن الخارجية التركية موافقة السعودية على تفتيش قنصليتها في إطار التحقيقات فيما تعود نظيرتها الفرنسية والبريطانية للحث عن كشف الحقيقة بعد دعوة أمريكية لتحقيق شامل في هذا الموضوع.. وفيما تتواصل حمى التخمينات والتحليلات الإعلامية على هامش التحقيقات، تبقى الأسئلة معلقة حول سر اختفاء خاشقجي ودوافع الجهات المسؤولة.. فما مدى واقعية الحديث عن مسؤولية السعودية وما مصلحتها في كل ذلك؟ ما هي السيناريوهات الأخرى في هذه الحالة؟ وكيف ستتفاعل هذه القضية بعد أن أخذت بعدا دوليا وباتت أولوية في عواصم صناعة القرار؟