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إدلب.. هل تفصل أنقرة المعارضة عن الإرهاب؟

أخبار العالم العربي

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بوادر نجاح أخرى للاتفاق التركي الروسي الذي أبرم في سوتشي تترجم ميدانيا في إدلب السورية... الفصائل المسلحة أعلنت أنها عملت خلال الأيام الماضية على سحب الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية في إدلب... وكالة الأناضول أعلنت في المقابل إرسال القوات التركية لأسلحة متنوعة وسيارات مدرعة إلى المنطقة منزوعة السلاح، من أجل الاستعداد لإجراء دوريات بالتنسيق مع القوات الروسية، بموجب اتفاق سوتشي... الخارجية الروسية من جهتها قالت إن الاتفاق يتم تنفيذه، والأجواء تغيرت إلى الأفضل وفعّلت العملية السياسية... ولكن يقول البعض : من المستحيل تفعيل العملية السياسية دون فصل المعارضة المسلحة عن الارهابيين عن الأرض وهذه المسؤولية تقع على عاتق تركيا .. فهل تنجح أنقرة في إتمام هذه الخطوة الحساسة والمهمة؟

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