الرياض وأنقرة.. أزمة بسبب اختفاء خاشقجي؟

دخل قنصلية بلاده في اسطنبول ولم يخرج ... انه الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي تتصدر قضيته العناوين والأخبار .. غموض كبير يلف الحادثة التي اختفى على أثرها الصحفي المعارض المقيم في الولايات المتحدة الاميركية .. غموض قوبل بتصريحات مسؤولين أتراك أكدوا مقتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية..وهذه التصريحات تزامنت مع ذكر وكالة "الأناضول" الرسمية أن الأشخاص الذين دخلوا مبنى القنصلية السعودية أثناء وجود الصحفي جمال خاشقجي داخلها من عناصر الشرطة السعودية...ليس هذا فحسب .. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال إنه يتابع بنفسه القضية ... لماذا ؟ والى ماذا ستؤدي هذه الحادثة إن تم فعلا تأكيد مقتل جمال خاشقجي ؟ وكيف ستتطور الأمور بين تركيا والمملكة .؟