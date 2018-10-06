ترامب.. هل يقبل برفض الرياض الدفع؟

في الواقع لن ندفع شيئًا مقابل أمننا.. جميع الأسلحة التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة الأميركية قد دفعنا ثمنها، إنها ليست أسلحة مجانية فمنذ أن بدأت العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية؛ قمنا بشراء كل شيء بالمال ... هذه التصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي ردّ على الرئيس ترامب بعد كلامه المتكرر عن ضرورة دفع السعودية لبلاده ثمن أمنها وحمايتها ! ترامب الذي ليس من عادته أن يلتزم الصمت أو يمتنع عن التغريد أو التعليق .. لم يقل أي شيء حتى الآن على الاقل بعد كلام ابن سلمان ... لماذا ؟ وكيف يمكن أن يكون رد ترامب الذي يفاجئ الرأي العام يوما بعد يوم بمواقفه وتغريداته التي تبتعد كل البعد عن أي ديبلوماسية مع الحلفاء قبل الخصوم .. الى أين تتجه الأمور مع المملكة العربية السعودية؟ وهل سيعاود ترامب مطالبتها بالمال تحت هذا البند أو ذاك؟