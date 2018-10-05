واشنطن وبكين.. هل تدخلان في مواجهة شاملة؟

حرب تجارية سياسية كلامية اندلعت بين المارد الصيني والقطب الاميركي الذي وبإدارة رئيسه ترامب يبادر لتوجيه اتهامات خطيرة غير مسبوقة لبكين.. فها هو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يتهم الصين بالاطاحة برئيس الولايات المتحدة... قال بنس: لا يمكن ان يكون هناك شك في ان الصين تتدخل في الديمقراطية الاميركية... بكين من جهتها لم تكتف بالاحتجاج وحسب على هذه التصريحات بل قالت: خطاب مايك بنس مليء بنقد لا أساس له للسياسة الخارجية والداخلية الصينية، والتصريحات حول تدخل الصين تشكل افتراء، وهي ملفقة ومضللة تماما... ما دلالات الموقف الاميركي ولماذا الآن؟ وهل يتجه البلدان نحو مواجهة شاملة؟