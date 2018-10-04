واشنطن.. هل تحضر أسلحة بيولوجية ضد روسيا؟

الدفاع الروسية توجه اتهاما للبنتاغون، مختبرات غير شرعية على الحدود مع روسيا، تعمل تحت غطاء مؤسسات طبية وتقوم بإجراء تجاربها على المدنيين.

نتيجة توصل اليها الخبراء العسكريين الروس بعد تحليل معلومات قدمها وزير أمن الدولة السابق في جورجيا بشأن مركز "ريتشارد لوغار" للرعاية الصحية الموجود في جورجيا.. في المقابل سارع البنتاغون الى نفي هذه المعلومات واصفا اياها بالافتراءات وبأنها جزء من حملة التضليل ضد الغرب.

ما تبعات انتهاك واشنطن لاتفاقيات حظر الاسلحة البيولوجية؟ وكيف ستتعامل موسكو مع هذه التهديدات على حدودها؟