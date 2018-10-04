إسرائيل تتوعد.. و"حزب الله" يؤكد جاهزيته

من على منبر الأمم المتحدة اطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته للبنان.

ومن ملعب العهد في بيروت وأمام السفراء العرب والأجانب دحض وزير الخارجية اللبناني كل المزاعم الإسرائيلية، فيما يؤكد حزب الله جهوزيته لأي عدوان.. فإلى أين تتجه الاوضاع في ظل التصعيد الإسرائيلي؟ وما هي قدرات لبنان على المواجهة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات؟ وهل لدى المجتمع الدولي القدرة على تجنيب المنطقة مواجهة عسكرية محتملة؟

هذه المحاور نناقشها في حلقة الليلة من استديو بيروت مع المحلل السياسي سالم زهران.



