استخباريو الأممية الشيوعية اليهود في فلسطين وعلاقتهم بأولى التنظيمات اليهودية المسلحة

يقول ضيفنا: "وهكذا راهن الكومنترن على المجموعات المسلحة الشبيهة بتلك التي كانت تسمى في روسيا قبل الثورة "مجموعات المصادرة".

وكانت تلك تشكيلات مسلحة تشن غارات على البنوك وتنتزع الأموال، وتنظم عمليات التخريب والانتقام من الرأسماليين. من مثل هذه المجموعات اليهودية في فلسطين راحت تتكون تشكيلات أكثر تنظيما من الناحية البنيوية، وفق مبدأ فصائل البارتيزان العسكرية. وفي ما بعد صارت تتوحد في مجموعات أكبر وأشبه بهياكل الجيوش..." المزيد في هذه الحلقة من برنامجنا.