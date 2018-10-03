أزمة بكردستان بعد اختيار الرئيس العراقي؟

بعد تنافس غير مسبوق بين الأكراد، وبعد أكثر من تأجيل انتخب البرلمان العراقي برهم صالح رئيسا تاسعا للبلاد بحصوله على 219 صوتا مقابل اثنين وعشرين صوتا لفؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني أصدر بيانا انتقد فيه عملية الانتخاب، واصفًا ما جرى بأنه "مخالف للأعراف المتبعة في انتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة، رافضا الآلية المتبعة حاليا، وكاشفا عن خطوات ستتخذ قريبا من تجاه العملية السياسية برمتها.

فما سبب هذا الخلاف الكردي الكردي؟ وكيف سينعكس على اقليم كردستان؟ وعلى آلية اختيار الرئيس العراقي مستقبلا؟