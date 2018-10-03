تيريزا ماي.. هل تخسر زعامة حزب المحافظين؟

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أزمة مزدوجة: من جهة أطلق معارضوها من زملائها في حزب المحافظين حملة شعواء ضد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي...

..ومن جهة أخرى تواجه ماي تصلباً من قبل الجانب الأوروبي في المفاوضات..



وفوق هذا وذاك، يضيق هامش المناورة أمام ماي في الأسابيع المتبقية من هذه العملية، فيما يهددها صعود أسهم حزب العمال المعارض بزعامة جيرمي كوربين..

فهل هي بداية النهاية لماي كزعيمة لحزب المحافظين؟ وإلى أين تسير مفاوضات بريكست؟ وهل ستفلح تيريزا ماي في التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين؟ سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في حلقة اليوم، ونستضيف عضو حزب المحافظين الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وفيق مصطفى.