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محمد بركة يكشف إمكانية تحويل قانون القومية الإسرائيلي من المأزق إلى الفرصة

أخبار العالم العربي

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لأول مرة منذ عام 1936 جرى إضراب فلسطيني عام شمل أراضي 1948 والضفة الغربية وغزة والمخيمات وحتى الشتات.

ويأتي الإضراب إحياء لذكرى الـ18 لانتفاضة الأقصى واحتجاجاً على قانون القومية الإسرائيلي. رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل محمد بركة متأكد أن رغم خطورة هذا القانون تبقى هناك فرصة وهامش مناورة فلسطينياً وعالمياً.

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