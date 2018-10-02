الرياض.. هل تتنازل أمام ابتزازات ترامب؟

لم يعد مفاجئا استخدام الرئيس الامريكي دونالد ترامب لهجة اقل ما يقال عنها انها قاسية وفجة تجاه حليفته المملكة العربية السعودية.

لكن الجديد هو انتقاله من مرحلة مطالبة دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية بدفع ثمن امنها، الى مرحلة تهديدها مباشرة باستهداف هذا الامن اذا لم تستجيب لمطالبه برفع اسعار النفط.

ومن ثم الخروج على كل الاعراف الدبلوماسية بقيامه بالكشف عن فحوى اخر اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

فمالذي يريده ترامب؟ وكيف ستتعامل الرياض مع هذه المطالبات والتهديدات؟