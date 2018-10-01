 
مباشر
اسأل أكثر

المعلم وآل خليفة.. لقاء عابر أم حراك؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kv6o

في أروقة الأمم المتحدة رصدت عدسات المصورين مشهدا غير متوقع، مصافحة وعناق بين وزير خارجية سوريا وليد المعلم ووزير خارجية البحرين خالد آل خليفة.
هذا اللقاء وهو الأول منذ اندلاع الازمة بين مسؤول سوري ومسؤول خليجي بهذا المستوى فتح الباب عريضا امام التكهنات، بين من اعتبره لقاءا جرى الترتيب له مسبقا ومؤشرا على امكانية عودة العلاقات السورية العربية من البوابة الخليجية، وبين من قلل من اهميته خاصة وانه لم يكن رسميا.
فما دلالات هذا المشهد؟ وهل من مقاربة عربية جديدة للملف السوري؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يريد التريليونات فمن سيدفع هذه المرة؟!