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انتخابات كردستان.. عين على رئاسة العراق

أخبار العالم العربي

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للمرة الاولى بعد استفتاء الانفصال، أدلى الكرد بأصواتهم في انتخابات برلمانية حاسمة في ظل اوضاع سياسية واقتصادية دقيقة، مع توقعات بمحافظة الحزبين الرئيسيين على اقتسام السلطة وانعدام فرص وصول قوى معارضة جديدة، لكن المفاجأة تمثلت بموقف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي اعلن انه لن يعترف بنتائج الانتخابات بسبب حصول تجاوزات على حد قوله، ثم سحب هذا التصريح من التداول.
فكيف سيؤثر ذلك على نتائج الانتخابات، فهل من تغير منتظر في الخارطة السياسية للاقليم، هل سيحسم الجدل حول الرئيس العراقي الجديد؟

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