هل تنجح واشنطن في تشكيل "الناتو العربي"

فكرة أميركية قديمة جديدة وهي إنشاء تحالف أمني من ست دول خليجية : السعودية والإمارت والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين إضافة لمصر والأردن، وهدف التحالف إيران .. الناتو العربي أو تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي...اختلفت التسميات ولكن المهمة واحدة تحت عنوان المصلحة المشتركة في مجموعة واسعة من القضايا التي لها علاقة بالأمن أبرزها: وقف النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة كما وصفه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو .. كلام الأخير جاء خلال الاجتماع مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في نيويورك .. المشروع الاميركي يصطدم بعقبات .. ويمكن قراءة مصالح مالية لواشنطن من خلاله كما يقول البعض .... الناتو العربي محور نقاشنا في حلقتنا لليوم أهلا بكم