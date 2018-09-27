طهران: سنرد على إسرائيل إن ضربت سوريا

إسرائيل ستندم إذا واصلت غاراتها في سوريا.. هذا ما أكده علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.. تهديد اذا ينذر بتصعيد في الجولة المقبلة من المواجهة بين الطرفين على الارض السورية.. .اسرائيل التي تقول إنها شنت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين. تجد نفسها الآن في مأزق مع قرب وصول الأس 300 الى الجيش السوري الذي لا يتردد بالدفاع عن سوريا من خلال استهداف الطائرات الاسرائيلية.

الملفت للنظر بتصريح علي شمخاني انه أتى خلال لقاء مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران. وهو تهديد ايراني يأتي في اطار تأزم العلاقات بين موسكو وتل ابيب بعد اسقاط الطائرة ايل 20.. فكيف ستنفذ طهران وعيدها ؟ وما هو مصير المواجهة ؟