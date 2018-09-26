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رحلة في الذاكرة

الثوريون اليهود والأممية الشيوعية في الشرق الأوسط. من الوثائق المرفوع عنها السرية حديثا

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متى وكيف ظهرت الأممية الشيوعية (الكومنترن)؟ كيف سعت إلى تشكيل الحكومة الأممية العالمية؟ متى ظهرت أولى خلاياها في الشرق الأوسط وبما تميز عملها هناك؟

لماذا كان معظم عناصرها من اليهود تحديدا وما هي المهام التي أنيطت بهم في الشرق الأوسط وفي فلسطين تحديدا؟ تجدون الأجوبة عن هذه الأسئلة وغيرها في هذه الحلقة والحلقة القادمة من برنامجنا.

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