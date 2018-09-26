اليمن.. انسداد آفاق الحوار السياسي

حرب مستمرة وأزمة انسانية تتفاقم في بلد لم يعد يحتمل أطفاله الفقر والجوع والأمراض.. الأمم المتحدة أعلنت استسلامها وقالت إنها تخسر معركتها ضد المجاعة في اليمن... الأرقام المفزعة لا يبدو أنها تدفع أطراف الصراع الى محاولة تقديم تنازلات للجلوس على طاولة مفاوضات تنقذ الشعب اليمني من معاناته الكبيرة.. 3.5 ملايين شخص مرشحين قريبا للحاق بثمانية ملايين آخرين يواجهون بالفعل خطر المجاعة... فيما قالت منظمة كير العالمية أن مخزون الطعام في اليمن قد ينفد خلال شهرين.. فمتى ينفذ مخزون السلاح لكي تنتهي الحرب؟ وما هو المطلوب اليوم من الاطراف المتصارعة لإبعاد شبح الموت والمجاعة عن اليمنيين؟