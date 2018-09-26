بريطانيا ومأزق "البريكست"

انطلقت اعمال الموتمرات السنوية للأحزاب السياسية البريطانية مع هيمنة شيه كاملة لملف الانسحاب من الاتحاد الاوروبي على بقية المواضيع والملفات الاخرى.

كل ذلك بسبب المخاوف التي تثيرها التيارات الرافضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعد اقل من ستة أشهر من الان.

رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه معارضة داخلية وأوروبية للخطة التي رسمتها للانسحاب المعروفة بخطة تشاكرز وقد تستقيل من منصبها بسبب ذلك.

هذا الامر قد يودي الى اجراء انتخابات عامة جديدة ولا يستبعد ان جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض قد يكون البديل اتيريزا ماي في عشرة دواننينغ ستريت.