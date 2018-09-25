ترامب.. عقوبات لمواجهة نفوذ إيران

هي دكتاتورية فاسدة تنهب الشعب الإيراني لسداد تكلفة العدوان في الخارج.. هكذا وصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب إيران. في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال ترامب: "زعماء إيران ينشرون الفوضى والموت والدمار"... متوعدا بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على هذا البلد.. من جديد اذا تبتعد الادارة الاميركية الحالية عن البراغماتية والدبلوماسية بما يخص ايران وترى ان الحل الوحيد يأتي من باب العقوبات الاقتصادية... الى أين يمكن ان يصل ترامب من خلال سلوكه هذا الطريق؟ هل يمكن ان تنجح سياسة العقوبات وهل نجحت أصلا من قبل تجاه اي دولة أخرى؟