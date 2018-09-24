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أس-300 في سوريا.. هل تقلب حسابات تل أبيب؟

أخبار العالم العربي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توريد منظومة الدفاع الجوي أس ثلاثمئة الى سوريا في غضون أسبوعين بناء تعليمات الرئيس الروسي، وتتضمن الإجراءات أيضا تسليم دمشق نظام تحكم آلي للدفاع الجوي فريد من نوعه لا يوجد الا في روسيا، وتنصيب أجهز تشويش على الاتصالات تعرقل الانشطةَ المعادية في المجال السوري ... وزارة الدفاع الروسية قالت إن هذه الإجراءت تهدف لحماية العسكريين الروس وتهدئة العقول المتهورة وليست موجهة ضد أي طرف.. وقد تتخذ المزيد من الإجراءات اذا رأت ضرورة لذلك..

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منظومة إس - 300 في طريقها إلى سوريا.. نتنياهو يعترض وبوتين يصر