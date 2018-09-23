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إسقاط إيل 20..هل تقر تل أبيب بالمسؤولية؟

أخبار روسيا

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حملت وزارةُ الدفاع الروسية سلاحَ الجو الإسرائيلي مسؤوليةَ إسقاطِ الطائرة الروسية إيل عشرون شرقَ البحرِ الأبيض المتوسط .. واتهمَ المتحدثُ باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في إيجازٍ صحفي بموسكو، إسرائيل بتقديمِ معلوماتٍ متأخرة جدًا ومضللة خلالَ التنسيق ، وأن القيادةَ الإسرائيلية إما لا تقدر مستوى العلاقاتِ مع روسيا أو لا تتحكم ببعضِ القيادات الذين كانوا يدركون بأن أعمالهم قد تؤدي إلى كارثة ...
وفي أولِ رد فعلٍ إسرائيلي على الاتهاماتِ الروسية أكد وزيرُ الدفاعِ الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن عملياتِ القواتِ الإسرائيلية مستمرةٌ في سوريا رغم هذا الحادث ، وأن تل أبيب تبذلُ قصارى جهدها لإعادةِ العلاقاتِ بين البلدين ...

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