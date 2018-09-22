إيران.. كيف سترد على هجوم الأهواز؟

هجوم مباغت استهدف عرضا عسكريا في مدينة أهوز بمحافظة خوزستان الايرانية ، خلف في حصيلة رسمية خمسةً وعشرين قتيلا وأكثر من ستين جريحا بينما تحدثت مصادر إعلامية إيرانية عن نحو تسعة وعشرين قتيلا .. الهجوم نفذه أربعة مسلحين برشاشات كلاشنيوف قتل ثلاثة منهم اثناء الهجوم بينما قالت المصادر أنه القي القبض على المهاجم الرابع .... العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة احياء ذكرى الحرب العراقية الايرانية تحول الى مأتم كبير ..

في البداية تبنى داعش الهجوم ، وبعد ذلك أعلنت حركة تسمي نفسها حركة النضال العربي لتحرير الاهواز مسؤوليتها عن هذا العمل .. لكن تصريحات المسؤولين في طهران تتهم أربع دول مناوئة لأمن إيران بالمسؤلية عن هذا العمل اثنان منها في منطقة الخليج .. وتتوعد برد سريع وحازم ...