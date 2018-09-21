واشنطن وبكين.. نحو حرب اقتصادية شاملة؟

نددت موسكو وبكين بفرض واشنطن عقوبات جديدة استهدفت للمرة الأولى الصين بسبب شرائها أسلحة روسية وحذرتا الولايات المتحدة من أنها يمكن أن تواجه عواقب.

واتهم الكرملين واشنطن باستخدام العقوبات بهدف إخراج روسيا من سوق السلاح، بينما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن هذه الجولة هي الستون من العقوبات الامريكية وأنّه يبدو لموسكو أنّ فرضها بات تسلية أميركية.

وقد طالبت بكين واشنطن بسحب عقوباتها فورا أو أنها ستتحمل العواقب، متعهدة بتعزيز تعاونها مع روسيا في جميع المجالات وأن هذه العلاقات لا تستهدف طرفا ثالثا.