ترامب يطالب دول الخليج بضخ مزيد من النفط

ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم الأمريكي لدول الشرق الأوسط بأسعار النفط، داعيا أوبك من جديد إلى خفض الأسعار..

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط للأعلى.. سنتذكر ذلك.. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن.

تغريدة ترامب هذه جاءت قبل أيام من اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك والمنتجين من خارجها في الجزائر حيث يستبعد مراقبون الاتفاق على رفع جديد للانتاج، وسط مخاوف من ارتفاع حاد في الاسعار نتيجة العقوبات على ايران وتراجع انتاج فنزويلا..

فما هي مدافع ترامب وراء هذه التهديدات.. وكيف سيتعاطى معها المنتجون؟